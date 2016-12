BORSE EUROPA salgono su robusti dati Cina, rally dei minerari

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3010,55 2,33 3267,52 FTSEUROFIRST300 1338,58 1,74 1437,53 STOXX BANCHE 145,69 4,39 182,63 STOXX OIL&GAS 268,85 2,29 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,41 2,52 285,56 STOXX AUTO 486,22 3,01 565,06 STOXX TLC 322,13 0,81 347,10 STOXX TECH 335,23 1,76 355,86 LONDRA, 13 aprile (Reuters) - Le borse europee sono intonate al rialzo, grazie al sostegno dai positivi dati di marzo sul commercio estero in Cina che hanno mostrato un ritorno alla crescita dell'export per la prima volta da nove mesi. Alle 11,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,74%, a 1.338,58 punti, dopo aver chiuso ieri a +0,57%. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50 avanza del 2,33%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 sale dell'1,4%, il tedesco DAX del 2,1% e il francese CAC 40 del 2,2%. I segnali positivi di una stabilizzazione della seconda economia mondiale hanno dato sostegno al rialzo dei titoli minerari, essendo Pechino il maggior consumatore mondiale di metalli. ** Nel settore minerario Glencore, Rio Tinto e Anglo American tutti in forte rialzo, tra il 5% e il 6,7%. ** Il titolo di Elekta, società svedese del settore medical technology, sale del 6,4%: gli investitori hanno accolto favorevolmente la nomina di Richard Hausmann ad amministratore delegato. ** In decisa controtendenza Premier Foods, le cui azioni calano di oltre il 25% dopo che il produttore di spezie americano McCormick Foods ha rinunciato a un'offerta per la società britannica. ** Anche Tesco è debole, dopo aver dato un outlook cauto sull'andamento dei prezzi per quest'anno che potrebbe mettere sotto pressione l'utile operativo. Il titolo del maggior retailer britannico lascia sul terreno il 6,2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia