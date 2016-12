BORSE EUROPA in rialzo, ma frenano titoli telecom

INDICI ORE 11,19 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2972,48 0,65 3267,52 FTSEUROFIRST300 1312,91 0,48 1437,53 STOXX BANCHE 143,22 0,46 182,63 STOXX OIL&GAS 253,8 0,25 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 243,53 0,42 285,56 STOXX AUTO 489,13 0,07 565,06 STOXX TLC 317,96 -0,74 347,10 STOXX TECH 334,11 0,12 355,86 LONDRA, 4 aprile (Reuters) - Le borse europee sono oggi in rialzo, dopo un avvio in lieve calo, mentre il settore telecom risente del fallimento dei negoziati tra Orange and Bouygues per dare vita a una gigante francese delle telecomunicazioni. Bouygues perde quasi il 15%, e registra la peggiore performance in 17 anni. Orange perde oltre il 4%. Iliad e Altice lasciano sul terreno oltre il 13%, SFR quasi il 15%. Il comparto telecom paneuropeo STOXX Europe 600 sta riducendo le perdite, dopo aver toccato -1,2%, e ora è a -0,7%. La possibile fusione era ampiamente considerata come un passaggio cruciale sulle sorti del settore in Francia, su cui pesa il calo dei profitti, per ridurre da quattro a tre il numero degli operatori. Berenberg ha ufficialiazzato il downgrade di Bouygues a "sell" tagliando il target price da 40 a 30 euro. Alle 10,17 circa ore italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,5%, dopo aver perso l'1,5% nella precedente seduta, quando ha toccato i minimi da un mese. Per il 2016 l'indice è in calo di oltre il 6%. Comunque, un sondaggio Reuters diffuso venerdì scorso prevedere un rialzo dell'8% dai livelli attuali alla fine dell'anno, grazie alla politica di sostegno della Bce e anche al miglioramento dell'outlook economico del Vecchio Continente. Intanto, a livello globale, il prezzo del petrolio ha toccato il minimo da un mese (col Brent crude a 38,31 dollari al barile), mentre anche altre commodity perdono terreno e il dollaro resta stabile grazie ai dati sui posti di lavoro negli Usa. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,4%, il tedesco DAX lo 0,47% e il francese CAC 40 lo 0,52%. Tra gli altri titoli da segnalare oggi: ** Dassault Systemes, gruppo francese di software, guadagna oltre il 2% dopo la notizia che acquisirà la piena proprietà di 3DPLM Software, la sua joint venture con Geometric. ** Volkswagen perde circa l'1% mentre continua il calvario emissioni per la casa automobilistica tedesca. E' di oggi la notizia che il gruppo in India dovrà ritirare oltre 3.800 auto, del tipo Vento, dopo che l'Automotive Research Association of India (Arai) ha scoperto che rilasciavano talvolta quantità di monossido di carbonio oltre i limiti. La società ha anche bloccato la vendite di questo modello. ** Nordex perde oltre l'1% dopo la notizia che ha avuto via libera dall'antitrust per la fusione con Acciona Windpower. ** Il titolo di Abb è in rialzo dell'1,68% nonostante ieri un giornale svizzero abbia scritto che il nome dell'azienda (e quello della Sulzer) è emerso da alcune email legate a Unaoil, società di Monaco i cui uffici sono stati perquisiti dalle autorità nell'ambito di un'inchiesta internazonale su una vicenda di presunta corruzione nel settore petrolifero. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia