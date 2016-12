BORSE EUROPA in netto calo, comparto assicurativo sotto pressione

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2955,75 -1,64 3267,52 FTSEUROFIRST300 1306,59 -1,5 1437,53 STOXX BANCHE 143,98 -0,28 182,63 STOXX OIL&GAS 255,77 -1,74 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 242,92 -2,15 285,56 STOXX AUTO 494,18 -1,49 565,06 STOXX TLC 320,97 -1,42 347,10 STOXX TECH 331,56 -1,48 355,86 LONDRA, 1 aprile (Reuters) - Le borse europee sono oggi in calo nella prima seduta del secondo trimestre, con gli investitori preoccupati dal perdurare della debolezza dei prezzi delle materie prime e dalle chiusure in perdita delle borse asiatiche e di Wall street. Alle 10,20 circa ore italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde l'1,54%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde l'1,12%, il tedesco DAX l'1,56% e il francese CAC 40 l'1,61%. Soffre più di tutti il settore assicurativo il cui indice perde oltre il 2%. Cali oltre l'1,5% per i comparti dell'energia e dell'auto. Tra i titoli da segnalare oggi: ** ThyssenKrupp balza di oltre il 6% sulle continue speculazioni che l'indiana Tata Steel possa fare un'offerta per gli asset europei del gruppo. ** Volkswagen perde circa l'1% mentre continua il calvario emissioni per la casa automobilistica tedesca. E' di oggi la notizia che il gruppo in India dovrà ritirare oltre 3.800 auto, del tipo Vento, dopo che l'Automotive Research Association of India (Arai) ha scoperto che rilasciavano talvolta quantità di monossido di carbonio oltre i limiti. La società ha anche bloccato la vendite di questo modello. ** Sainsbury ha fatto sapere che l'offerta da 1,4 miliardi di sterline per acquistare la divisione Argos di proprietà di Home Retail Group è stata giudicata appropriata dal Cda del gruppo. Argos è un servizio di vendita on-line che ha anche una catena di negozi. Distribuisce prodotti per la casa, gioielleria, ferramenta, articoli sportivi e altri generi. ** Bmw, Audi e Mercedes hanno accettato di pagare 2,5 miliardi di euro per acquistare la divisione mappe digitali di Nokia per lo sviluppo dei sistemi di guida automatica delle auto. Ai tre si è aggiunto Amazon che sta discutendo l'ingresso nel consorzio come fornitore di servizi di cloud computing. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia