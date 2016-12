BORSE EUROPA in lieve rialzo aiutate da titoli energia, Shire e H&M

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2906,87 0,57 3267,52 FTSEUROFIRST300 1293,6 0,4 1437,53 STOXX BANCHE 138,85 1,14 182,63 STOXX OIL&GAS 251,17 1,31 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,28 0,5 285,56 STOXX AUTO 465,23 -0,49 565,06 STOXX TLC 311,74 0,74 347,10 STOXX TECH 327,04 -0,27 355,86 LONDRA, 6 aprile (Reuters) - Le borse europee oggi sono in leggero rialzo, aiutate dai titoli del settore energia dopo un rimbalzo nei prezzi del greggio e dal settore retail, spinto da un calo degli utili inferiore al previsto di Hennes & Mauritz. Alle 11,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,4%, dopo aver chiuso ieri in calo dell'1,85%. L'indice STOXX Europe Oil and Gas sale dell'1,3%: i prezzi del greggio sono saliti sulla speranza di un accordo tra gli esportatori sul congelamento della produzione. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 sale dello 0,6%, il tedesco DAX di quasi 0,1% e il francese CAC 40 è in rialzo dello 0,6%. Il settore healthcare sale dello 0,9% trascinato da Pfizer : gli investitori stanno digerendo la notizia che la società farmaceutica Usa ieri ha accettato di abbandonare l'accordo da 160 miliardi di dollari per acquistare il produttore di Botox Allergan, alimentando congetture su altre fusioni nel settore. ** Nel settore Oil & Gas, Royal Dutch Shell sale dell'1,3% e BP dello 0,5%. ** Il titolo H&M, numero due al mondo per l'abbigliamento retail, sale del 3,9% dopo che la società ha spiegato che l'impatto del dollaro forte ha iniziato a declinare e dovrebbe annullarsi o diventare leggermente positivo entro il quarto trimestre. ** Shire sale di oltre il 3%; la società progetta l'acquisto di Baxalta in un accordo cash e azioni da 32 miliardi di dollari che darebbe vita a un gigante nel campo del trattamento delle malattie rare. ** Le azioni di Air France sono in netto ribasso (-3,9%) dopo le dimissioni dell'AD De Juniac, che andrà a guidare la Iata. ** Fortum e Swedbank perdono rispettivamente il 10,8% e il 5,5%, con i titoli che hanno perso l'appeal del pagamento degli ultimi dividendi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia