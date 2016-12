BORSE EUROPA in calo, pesa debolezza prezzi commodities

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2994,1 -1,59 3267,51 FTSEUROFIRST300 317,9 -1,41 1437,53 STOXX BANCHE 147,67 -1,38 182,63 STOXX OIL&GAS 258,56 -2,09 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 248 -1,84 285,56 STOXX AUTO 493,84 -1,91 565,06 STOXX TLC 322,94 -1,32 347,10 STOXX TECH 330,85 -1,53 355,86 LONDRA, 24 marzo (Reuters) - Le borse europee oggi sono in calo per il quarto giorno di seguito, complice l'indebolimento dei prezzi delle commodities dopo il rafforzamento del dollaro in reazione a nuove dichiarazioni di un esponente della Federal Reserve. Ieri il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, si è unito al coro di funzionari che evidenziano il rischio di almeno due rialzi dei tassi quest'anno, il primo dei quali forse già ad aprile. Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dell'1,41%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 cede l'1,3%, il tedesco DAX l'1,4% e il francese CAC 40 l'1,8%. L'indice europeo delle materie prime STOXX Europe 600 è quello che perde di più, facendo registrare -3,2%, con un dollaro più caro che ha reso più onerosi i metalli per i possessori di altre valute e ha fatto scendere i prezzi dei maggiori metalli industriali. "I mercati azionari si avviano verso il weekend lungo di Pasqua con un atteggiamento più cauto, con un dollaro più forte sulla scia di alcuni commenti più retrittivi della Fed che pesano sullo spazio commodities", ha commentato Mike van Dulken, capo della ricerca di Accendo Markets. Il mercato azionario è già chiuso oggi in Danimarca e Norvegia, mentre in Svezia la seduta è di metà giornata. Alcune società come Next, poi, scendono dopo aver mostrato cautela sulle prospettive future. ** Nel settore materie prime, Anglo American, Glencore, Rio Tinto e Fresnillo perdono tra il 3,7% e il 6%. ** Nell'oil & gas, Royal Dutch Shell, Total e BP perdono rispettivamente l'1,8%, il 2,7% e l'1,65%. ** Next scende di oltre l'11,6% dopo che il retailer britannico di abbigliamento ha avvertito che il 2016 potrebbe essere l'anno più difficile dal 2008. ** Renishaw perde oltre il 10,2%: la società britannica di ingegneria di precisione ha tagliato le previsioni citando la mancanza di ordini importanti quest'anno dall'Estremo Oriente. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia