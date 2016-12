BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, aspettano Fed

LONDRA, 16 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3070,78 0,12 3267,52 FTSEUROFIRST300 1341,79 0,02 1437,53 STOXX BANCHE 155,19 -0,99 182,63 STOXX OIL&GAS 265,16 1,15 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 254 0,35 285,56 STOXX AUTO 502,09 1,97 565,06 STOXX TLC 330,9 0,01 347,10 STOXX TECH 333,22 0,16 355,86 I mercati azionari europei ballano intorno alla parità a metà seduta, con gli investitori cauti in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui tassi d'interesse, previste per oggi. ** L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 alle 11,50 italiane segna +0,02%, dopo aver perso ieri l'1,1%. ** Secondo le previsioni la Fed dovrebbe mantenere inalterati i tassi, tra i segnali preoccupanti sullo stato dell'economia globale e la ripresa dell'inflazione in Usa. Il comunicato della banca centrale statunitense è atteso per le 19 ora italiana, insieme alle proiezioni economiche aggiornate. ** A mettersi in luce oggi sono in particolare i titoli del comparto oil, con i prezzi del greggio tornati a salire. BP e Total sono in buon rialzo mentre a sostenere Tullow Oil si aggiunge anche la scoperta di un nuovo giacimento in Kenya. ** Deutsche Boerse sale sui dettagli dell'accordo del merger con London Stock Exchange. ** Credit Suisse cede quasi il 6% dopo che il cfo ha cancellato la sua presentazione ad una conferenza, con i trader che hanno interpretato il gesto come l'anticipazione di brutte notizie in arrivo. La banca ha reagito dicendo che non è sua abitudine commentare rumours di mercato. ** La chimica Brenntag segna invece un +6,7% dopo aver previsto un miglioramento della crescita del suo business quest'anno. ** Bilfinger è debole invece sul taglio del dividendo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia