BORSE EUROPA scendono, in calo Lufthansa e Immofinanz

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3004,25 -1,89 3267,52 FTSEUROFIRST300 1321,01 -1,55 1437,53 STOXX BANCHE 149,36 -3,47 182,63 STOXX OIL&GAS 269,13 1,01 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,42 -1,56 285,56 STOXX AUTO 488,47 -2,89 565,06 STOXX TLC 325,83 -1,63 347,10 STOXX TECH 327,06 -1,86 355,86 LONDRA, 17 marzo (Reuters) - Le borse europee ritracciano dopo un avvio positivo seguito alla decisione della Fed che ha spinto i prezzi delle commodities. In evidenza i cali della compagnia aerea Lufthansa e del gruppo immobiliare Immofinanz. Alle 11,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dell'1,55%, dopo aver chiuso ieri praticamente piatto. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,7%, il tedesco DAX il 2,1% e il francese CAC 40 il 2%. L'indice benchmark austriaco ATX perde più degli altri mercati europei (-2,3%), zavorrato da Immofinanz e Vienna Insurance. La Federal Reserve ieri ha mantenuto invariati i tassi di interesse e ha indicato che il moderato miglioramento dell'economia e la "forte crescita occupazionale" negli Stati Uniti le consentiranno altre strette monetarie quest'anno. La mossa della Fed ha indebolito il dollaro sui mercati valutari, e spinto invece l'euro con un impatto sugli esportatori europei. ** Lufthansa perde il 6,9% dopo che il vettore tedesco ha limitato le previsioni di utile. ** Immofinanz scende del 10,5% dopo avere riportato una perdita . ** Perde il 15,8% circa Vienna Insurance, i cui risultati hanno deluso gli investitori. ** Salgono i titoli dei protagonisti del settore minerario ed energetico: la società mineraria britannica Anglo American sale di oltre il 7%, mentre le compagnie petrolifere BP e Total guadagnano rispettivamente l'1,7% e l'1,6% dopo che i principali fornitori mondiali di greggio hanno confermato di volersi incontrare per discutere un congelamento della produzione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia