RPT-BORSE EUROPA salgono spinte da rally banche periferia

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3097,72 0,78 3267,52 FTSEUROFIRST300 1357,33 0,73 1437,53 STOXX BANCHE 160,61 0,61 182,63 STOXX OIL&GAS 266,57 -0,27 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,29 0,41 285,56 STOXX AUTO 496,3 1,72 565,06 STOXX TLC 335,6 0,83 347,10 STOXX TECH 334,35 1,52 355,86 LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Le borse europee salgono oggi, dopo che i provvedimenti della Bce la scorsa settimana, visti come particolarmente vantaggiosi per gli istituti di credito della periferia, hanno spinto i mercati. Alle 11,25 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,73%, dopo aver chiuso venerdì a +2,72%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,55%, il tedesco DAX l'1,55% e il francese CAC 40 lo 0,44%. Il DAX ha superato la soglia dei 10.000 punti per la prima volta da gennaio. ** Tra i titoli degli istituti di credito della Periferia, quello di Banco Comercial Portugues è uno dei migliori: sale del 5%. In Italia, Mps balza di quasi l'8% ma Intesa Sanpaolo arretra dello 0,6%. ** BMW sale dell'1,8% dopo che il broker Kepler Cheuvreux ha alzato a 'hold' da 'reduce' il rating sul titolo della casa automobilistica tedesca. ** Rally del settore minerario britannico (+3,2%) dopo dati macroeconomici incoraggianti dalla Cina: Glencore, Anglo American , BHP Billiton, Antofagasta e Rio Tinto salgono tra 1,75% e 7,4%.