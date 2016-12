BORSE EUROPA in rialzo con tlc e bancari a metà seduta

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3031,14 0,97 3267,52 FTSEUROFIRST300 1340,36 0,83 1437,53 STOXX BANCHE 154,64 1,26 182,63 STOXX OIL&GAS 268,65 0,71 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,42 1,44 285,56 STOXX AUTO 488,51 565,06 STOXX TLC 329,28 1,02 347,10 STOXX TECH 326,87 0,49 355,86 LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Le borse europee sono positive a metà seduta, sostenute dal buon andamento di bancari e tlc nonostante i timori sulla debolezza dell'economia mondiale. ** Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,83%, dopo il calo di ieri (-0,9%) che l'aveva portato ai minimi di una settimana. L'FTSEurofirst resta in ribasso del 7% da inizio anno. ** Il mercato si attende il varo di nuove misure di stimolo da parte della Bce domani, come ricorda Lex Van Dam, hedge fund manager di Hampstead Capital, con un taglio di 10 punti base al tasso sui depositi, già in territorio negativo, e un aggiustamento al rialzo nel programma di acquisto di asset. ** "Il mercato è positivo su queste attese", commenta Van Dam. ** Credit Agricole sale dell'1,5% sulle aspettative di ulteriori tagli ai costi entro il 2019, mentre Heineken guadagna l'1,3% dopo che Goldman Sachs ha migliorato la raccomandazione sul titolo. ** Volkswagen è ancora debole, penalizzata dalla notizia secondo cui è stata invitata a comparire davanti al dipartimento di Giustizia Usa in relazione all'inchiesta sullo scandalo emissioni, mentre la Russia ha fatto sapere che richiamerà alcuni modelli dal mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia