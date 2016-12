BORSE EUROPA in rialzo ma verso bilancio settimana negativo

INDICI ORE 13,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3107,22 +2,91 3146,43 FTSEUROFIRST300 1376,01 +2,91 1368,52 STOXX BANCHE 185,90 -3,00 188,77 STOXX OIL&GAS 254,79 +2,67 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 256,55 +2,92 250,55 STOXX AUTO 470,57 +2,98 501,31 STOXX TLC 341,03 +3,53 320,05 STOXX TECH 310,91 +3,19 312,18 LONDRA, 25 settembre (Reuters) - L'azionario europeo amplia a metà seduta i guadagni visti in apertura, sostenuto dalla solida parformance dei comparti auto ed energia, ma si avvia ad archiviare la settimana con un bilancio negativo sulla scia dello scandalo che ha travolto Volkswagen e dei nuovi segnali di un rallentamento della Cina. Alle 12,50 italiane l'indice pan-europeo FTSEurofirst 300, che ieri ha lasciato sul terreno il 2,1%, sale di oltre il 3% così come l'indice delle blue-chip europee Euro STOXX 50. Tuttavia, l'indice FTSEurofirst risulta ancora in calo di circa il 2% rispetto alla fine della scorsa settimana. Il DAX, che più ha sofferto in settimana dei problemi di Volkswagen, sale del 2,7%, mentre i titoli dell'energia sono sostenuti dal rincaro dei prezzi del greggio. Ad ogni modo, il Dax resta sotto del 20% rispetto al massimo record segnato ad aprile ed alcuni trader ritengono che convenga ancora vendere sui rally nel caso il mercato riprenda poi a scendere. "Credo che la strategia migliore in questo momento sia di vendere sui guadagni del Dax", spiega Ryan Mitchell di Logic Investments. Volkswagen è in rialzo del 3,6% coi trader che intravedono nella volontà dell'azienda di nominare AD Matthias Mueller, capo di Porsche, la determinazione di VW a gestire il problema legato alle emissioni truccate. Il titolo perde comunque il 30% circa nella settimana. Anche la concorrente Bmw sale del 4,5% dopo che la rivista di settore tedesca "Auto Bild" ha corretto il tiro dicendo che non ci sono prove di manipolazione dei dati da parte del produttore d'auto. Tra gli altri titoli, Zodiac Aerospace scivola dell'8% dopo che alcuni media hanno scritto che l'azienda francese che produce componenti per aerei avrebbe perso una commessa di American Airlines. Il Cac, il principale indice francese, è in rialzo dell'3,3% dopo i rassicuranti dati sulla fiducia dei consumatori, ai massimi da ottobre 2007. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia