BORSE EUROPA in rialzo ma verso perdite su settimana

LONDRA, 25 settembre (Reuters) - INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 .STOXX50E 3087,93 +2,3 3146,43 FTSEUROFIRST300 .FTEU3 1369,44 +2,4 1368,52 STOXX BANCHE .SX7P 184,91 +2,47 188,77 STOXX OIL&GAS .SXEP 254,91 +2,7 284,47 STOXX ASSICURAZIONI .SXIP 255,19 +2,38 250,55 STOXX AUTO .SXAP 470,96 +3,07 501,31 STOXX TLC .SXKP 339,76 +3,14 320,05 STOXX TECH .SX8P 310,10 +2,98 312,18 L'azionario europeo è in rialzo nonostante si prepari ad archiviare una settimana all'insegna delle perdite sulla scia dello scandalo che ha travolto Volkswagen e di nuovi segnali di un rallentamento della Cina. L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 index, che ieri ha lasciato sul terreno il 2,1%, sale di oltre il 2% e l'indice delle blue-chip europee Euro STOXX 50 guadagna il 2,3%. Tuttavia, l'indice FTSEurofirst risulta ancora in calo del 2,3% rispetto alla fine della scorsa settimana. Volkswagen è in rialzo del 3,6% coi trader che intravedono nella volontà dell'azienda di nominare AD Matthias Mueller, capo di Porsche, la determinazione di VW a gestire il problema legato alle emissioni truccate. Anche la concorrente Bmw sale del 4,5% dopo che la rivista di settore tedesca "Auto Bild" ha corretto il tiro dicendo che non ci sono prove di manipolazione dei dati da parte del produttore d'auto. Il Cac, il principale indice francese, è in rialzo dell'1,8% dopo i rassicuranti dati sulla fiducia dei consumatori, ai massimi da ottobre 2007.