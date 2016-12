BORSE EUROPA deboli, VW riduce rialzo, netto calo Bmw

LONDRA, 24 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3046,16 -1,1 3146,43 FTSEUROFIRST300 1352,58 -1 1368,52 STOXX BANCHE 182,85 -0,61 188,77 STOXX OIL&GAS 252,07 -1,29 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 252,3 -0,7 250,55 STOXX AUTO 456,52 -3,39 501,31 STOXX TLC 333,69 -0,78 320,05 STOXX TECH 303,42 -0,98 312,18 I mercati europei sono deboli a metà seduta oggi, sulla scia delle borse asiatiche e di Wall Street. Anche il comparto auto, inclusa Volkswagen, dopo un'apertura in netto rialzo stamattina riduce nettamente i guadagni e si avvia a passare in negativo. Il titolo tedesco - che ieri aveva guadagnato oltre il 5% dopo le dimissioni dell'ad Martin Winterkorn e in avvio stamattina segnava un progresso simile - alle 12,30 italiane guadagna appena lo 0,1% dopo le dichiarazioni del governo tedesco secondo cui Volkswagen avrebbe ammesso manipolazioni dei dispositivi delle emissioni dei diesel anche in Europa. Il titolo ha perso oltre il 30% da quando lo scandalo è venuto fuori la settimana scorsa. E' in netto calo stamani anche la rivale tedesca Bmw , con una perdita superiore all'8% dopo che la Bild ha scritto che alcune sue auto non sarebbero in regola con i test sulle emissioni. Berlino ha annunciato stamattina controlli a campione anche su veicoli prodotti da altre case. "Il mercato è molto volatile e il trend di fondo resta al ribasso. Il rallentamento della Cina non aiuta", commenta Richard Griffiths di Berkeley Futures associate. Sempre alle 12,30 il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede circa l'1%. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna -0,59%, il Dax tedesco -1,76%, mentre il francese CAC 40 lascia sul terreno l'1,15%. Ad ogni modo l'uscita dell'ad è un buon segnale secondo alcuni trader. "Hanno fatto fuori l'ad. La compagnia e il titolo dovrebbero essere in grado di stabilizzarsi ora", commenta Ion-Marc Valahu di Clairinvest, aggiungendo che secondo lui al momento VW è troppo volatile ed è meglio acquistare Porsche. Porsche ha una quota in VW e, secondo Valahu, potrebbe beneficiare di una ripresa del titolo, ma senza avere la stessa esposizione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia