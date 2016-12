BORSE EUROPA attese in calo all'apertura

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo questa mattina in apertura.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra negativo di 51-54 punti, fino a -0,9%, il tedesco DAX in calo di 88-92 punti (-1%) e il francese CAC 40 di 30-32 punti, pari a -0,7%.

Ieri l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha perso il 3,27%, sia per lo scandalo delle emissioni inquinanti di Volkswagen che per la performance negativa del comparto minerario. Wall Street ha chiuso in calo, e stamani sono negative anche le borse asiatiche.