BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta, balzano SABMiller e InBev

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3244,02 1,14 3146,43 FTSEUROFIRST300 1422,22 1,19 1368,52 STOXX BANCHE 194,71 0,71 188,77 STOXX OIL&GAS 265,6 0,84 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 265,9 0,75 250,45 STOXX AUTO 542,34 0,53 501,31 STOXX TLC 346,27 0,97 320,05 STOXX TECH 318,69 1,06 312,18 L'azionario europeo resta positivo a metà seduta sulla scia dei guadagni di Wall Street e delle borse asiatiche, con Richemont e Inditex in evidenza mentre le speranze di M&A fanno volare SABMiller e InBev. Alle 12,45 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,19% mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 avanza dell'1,14%. I listini asiatici hanno seguito Wall Street al rialzo, anche se con volumi sottili, e il rendimento dei bond Usa è salito sui massimi degli ultimi quattro anni e mezzo con gli investitori che si preparano alla possibilità che domani la Fed alzi i tassi per la prima volta dal 2006. Anche se l'FTSEurofirst 300 ha guadagnato circa l'8% dal minimo segnato il mese scorso, resta in calo di circa il 12% dai massimi visti due mesi fa a causa delle preoccupazioni riguardanti l'impatto che avrà sui mercati la stretta della Fed e il rallentamento dell'economia in Cina. Tra le piazze nazionali, sempre alle 12,45, il britannico FTSE 100 segna +0,76%, il Dax tedesco +0,35%, mentre il francese CAC 40 sale dell'1,14. Secondo Terry Torrison, managing director di McLaren Securities, alcuni investitori stanno entrando sull'azionario europeo, in particolare su banche e assicurativi che generalmente vanno meglio in una cornice di tassi al rialzo che rafforza i loro profitti. Nonostante questo, alti tassi di interesse sono tipicamente negativi per l'azionario spostando denaro su bond e cash che beneficiano di ritorni più vantaggiosi. Una stretta monetaria potrebbe inoltre portare ad un aumento dei costi del debito per le compagnie quotate sul mercato. Richard Perry, analista di Hantec Markets', ritiene che i trader guarderanno in particolare al mercato dei bond e al forex per trovare una direzione, sottolineando che se il dollaro si rafforza sarà buono per le aziende europee aiutando l'export. Le misure di stimolo della Bce sosterranno ulteriormente l'azianario europeo, aggiungono gli analisti, con l'FTSEurofirst ancora in rialzo del 4% dall'inizio del 2015. "Qualunque rialzo del dollaro andrà a beneficio del Dax", commenta Perry. Tra i titoli in evidenza oggi: SABMiller balza di oltre il 20% dopo che Anheuser-Busch InBev, primo produttore di birra al mondo, ha informato la società che intende presentare un'offerta per acquisirne il controllo. InBev guadagna quasi il 9%. Glencore mette a segno un incremento di quasi il 4% dopo aver collocato sul mercato azioni per 2,5 miliardi di dollari ieri. Inditex sale del 3% dopo aver annunciato un aumento delle vendite. Richemont balza quasi del 7% grazie ad un incremento delle vendite e salgono anche Burberry e LVMH nello stesso comparto. La francese Zodiac invece crolla del 20% dopo un warning della compagnia sul fatto che alcuni ritardi nella produzione colpiranno i profitti.