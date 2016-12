BORSE EUROPA positive a metà seduta, in stretto range

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3199,06 0,35 3146,43 FTSEUROFIRST300 1406,39 0,38 1368,52 STOXX BANCHE 193,23 -0,13 188,77 STOXX OIL&GAS 261,73 0,94 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,11 0,29 250,55 STOXX AUTO 533,02 0,06 501,31 STOXX TLC 345,49 0,3 320,05 STOXX TECH 313,07 0,57 312,18 LONDRA, 14 settembre (Reuters) - Le borse europee restano positive a metà seduta, con un trading in stretto range nonostante i dati deboli annunciati dalla Cina durante il weekend. Alle 12,15 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,38% a quota 1.406,39, estendendo i guadagni visti la scorsa settimana quando ha realizzato la miglior performance settimanale da luglio. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,69%, il Dax tedesco +0,32%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,33. I mercati beneficiano anche del buon risultato di Wall Street venerdì, nonostante le piazze asiatiche siano state miste oggi, con Hong Kong a +0,4% e Shanghai che ha perso quasi il 3% dopo dati insoddisfacenti in Cina. Mentre l'FTSEurofirst 300 ha scambiato in un range di 100 punti circa dal 25 agosto, l'indice di volatilità ha ceduto circa l'1%, un'indicazione che la calma sta tornando sui mercati dopo che il mese scorso è stato segnato dalle preoccupazioni legate alla crescita cinese. "Non è così male come molti pensano, anche se la Cina sta effettivamente rallentando. Ci sarà un periodo di calma in Europa, al contrario che in Cina dove i mercati restano volatili", commenta Joe Rundle, di ETX Capital. I trader dicono me i volumi rimarranno sottili anche in attesa del Fomc della Fed che si terrà il 16 e il 17 settembre, con gli investitori che continuano a scommettere su quando i tassi Usa saranno alzati, se subito, in dicembre o addirittura all'inizio dell'anno prossimo. Tra i titoli in evidenza oggi: RELX sale dell'1,9% dopo che Exane BNP Paribas ha migliorato la raccomandazione sul titolo. La casa svizzera di orologi Swatch segna un rialzo del 2,7% dopo che l'AD Nick Hayek ha detto ad un giornale domenica di non essere preoccupato dalle turbolenze in Cina. Sale anche il marchio del lusso Richemont, e sono in rialzo anche i minerari, seppure più esposti in Cina, con l'indice di comparto a +1,33%. ARM, guadagna il 2,7% dopo un articolo positivo sul nuovo IPhone di Apple per cui la società britannica disegna i chip. Television Francaise balza del 7% dopo che il governo ha deciso di non consentire il ritorno della pubblicità sui canali pubblici. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia