BORSE EUROPA negative a metà seduta, ma bilancio settimana a max da luglio

LONDRA, 11 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3197,55 -0,73 3146,43 FTSEUROFIRST300 1405,67 -0,67 1368,52 STOXX BANCHE 193,92 -0,58 188,77 STOXX OIL&GAS 263,19 0,32 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 262,64 -0,96 250,55 STOXX AUTO 531,61 -0,79 501,31 STOXX TLC 346,17 -1,75 320,05 STOXX TECH 313,11 -0,51 312,18 Le borse europee restano in terreno negativo a metà seduta, appesantite da titoli come E.ON e Actelion, ma si avviano comunque a realizzare la migliore performance settimanale da luglio. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha guadagnato circa l'1% sinora questa settimana, il miglior aumento in circa due mesi, nonostante alle 12,15 italiane ceda quasi lo 0,7%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,2%, il Dax tedesco -0,84%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,73. I mercati azionari sono stati sotto pressione nelle ultime settimane, con serie preoccupazioni sulla crescita cinese che hanno fiaccato le borse asiatiche. Nonostante questo, la situazione si sta stabilizzando dopo che le autorità cinesi sono intervenute sul mercato. Alcuni investitori ritengono inoltre che la recente incertezza farà si che la Federal Reserve si astenga dall'alzare i tassi già la prossima settimana. "Stiamo entrando in un periodo difficile, dobbiamo capire quale sarà l'evoluzione. Molto dipenderà dalla Fed e da eventuali altre notizie negative dalla Cina", commenta Veronika Pechlaner, European equity fund manager di Asburton. "Abbiamo avuto un rimbalzo, e dopo una correzione altrettanto ripida, il rally deve essere testato... Non è il momento di fare grosse scommesse, ma nel lungo termine restiamo positivi sull'equities." Tra i titoli in evidenza oggi: Il peggior titolo del paniere è la farmaceutica svizzera Actelion, in calo del 3,5% dopo aver annunciato di aver avviato colloqui preliminari per l'eventuale acquisizione della biotech Usa ZS Pharma. Secondo analisti di HSBC c'è il rischio che l'acquisto dell'azienda americana distrugga valore per gli azionisti di Actelion. In netto calo anche la tedesca E.ON, -2,6%, che estende il ribasso già registrato ieri a seguito di un downgrade. Ieri il titolo ha perso il 5% portandosi al minimo degli ultimi 20 anni dopo la notizia dell'abbandono del progetto di spin off delle attività nucleari in Germania a seguito di pressioni politiche.