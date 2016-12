BORSE EUROPA in calo, pesano titoli società esposte a Brasile

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3243,92 -0,8 3146,43 FTSEUROFIRST300 1423,76 -0,82 1368,52 STOXX BANCHE 195,84 -1,17 188,77 STOXX OIL&GAS 265,55 -0,84 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 265,69 -0,73 250,55 STOXX AUTO 538,27 -0,27 501,31 STOXX TLC 356,03 -0,71 320,05 STOXX TECH 315,68 -0,61 312,18 LONDRA, 10 settembre (Reuters) - Le borse europee ritracciano oggi, in scia alle perdite di Wall Street delle piazze asiatiche, con le società esposte al Brasile finite sotto pressione dopo il downgrade del merito di credito del Paese a "junk" da parte di Standard & Poor's. L'indice europeo FTSEurofirst 300 alle 11,25 italiane perde lo 0,82%, a 1.423,76 punti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 cede lo 0,65%, il tedesco DAX lo 0,45% e il francese CAC 40 lo 0,61%. I maggiori indici della Borsa Usa hanno lasciato sul terreno tra l'1,2% e l'1,5% nell'ultima seduta, mentre il giapponese Nikkei ha chiuso a -2,5%. "L'Europa sta pagando il conto degli sviluppi della notte negli Usa e in Asia, ma riteniamo ancora che la forte crescita dei guadagni in Europa quest'anno, combinata con una politica monetaria di supporto, sosterrà i prezzi delle azioni", ha osservato Robert Parkesof di HSBC Global Research. "Il calo nell'azionario europeo ad agosto rappresenta un'opportunità di rientrare nel mercato", ha aggiunto. Pesano anche i timori sulla Cina: i prezzi alla produzione di agosto hanno registrato il più ampio calo degli ultimi sei anni, a -5,9% su anno. Si tratta del 42esimo mese consecutivo con il segno meno. Tra i titoli in evidenza: La utility tedesca E.ON lascia sul terreno il 5% dopo aver annunciato di prevedere una perdita netta significativa nel 2015 e aver rinunciato al progettto di spin off degli impianti nucleari. Per quanto riguarda le società esposte al Brasile, perdono tra l'1,3% e il 4,5% Casino Guichard, Banco Santander , Seadrill, Anheuser-Busch InBev, British American Tobacco e Unilever. I timori sul rallentamento della crescita in Cina, il maggior consumatore di metalli, deprime i titoli minerari, con l'indice europeo delle materie prime STOXX Europe 600 che scende dell'1,6%: BHP Billiton perde il 5,3%, Glencore il 2,7% e Anglo American lo 0,9%. In controtendenza Next : il secondo retailer di abbigliamento britannico per valore di vendite guadagna l'1,8% circa dopo avere annunciato utili in rialzo di 7,1% nel primo semestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia