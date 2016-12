BORSE EUROPA estendono rialzo a metà seduta, forte Ryanair

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3306,34 2,24 3146,43 FTSEUROFIRST300 1445,32 2,1 1368,52 STOXX BANCHE 199,3 2,24 188,77 STOXX OIL&GAS 270,38 2,14 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 269,2 2,12 250,55 STOXX AUTO 547,35 2,93 501,31 STOXX TLC 360,02 1,59 320,05 STOXX TECH 320,91 1,62 312,18 Le borse europee sono in buon rialzo a metà seduta, sostenute da un rally di Ryanair che ha toccato i massimi di sempre dopo che la compagnia aerea ha alzato le sue previsioni di utile per l'anno del 25%. I titoli del vettore irlandese alle 12 italiane guadagnano il 6,4% dopo aver anche raggiunto il 10% di progresso stamani in seguito alla notizia che le stime sui profitti di quest'anno sono state elevate grazie alle buone performance estive legate sia al cattivo tempo nei Paesi del nord Europa sia alla forza della sterlina. Ryanair è il migliore del paniere europeo FTSEurofirst 300 , che alla stessa ora sale del 2,1% a 1445,32 punti, in rialzo per la terza seduta consecutiva. L'indice ha rotto il recente range di 60 punti salendo al massimo delle ultime tre settimane ed è ora circa il 10% sopra ao livelli minimi dell'anno registrati a fibe agosto. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna +1,88%, il Dax tedesco +1,65%, mentre il francese CAC 40 sale del 2,44. I mercati sono stati sotto pressione in agosto a causa dei timori legati al rallentamento della crescita in Cina e il recente rally si deve anche alle politiche di sostegno messe a punto dalle autorità cinesi, anche se i volumi restano sottili. L'allentarsi delle tensioni sul fronte cinese aiuta i prezzi delle commodities, con l'indice di settore che sale oggi di oltre il 4%. Uno dei pochi titoli negativi è GlaxoSmithKline che perde l'1,2% dopo che un test su un farmaco per malattie respiratorie non ha avuto il risultato sperato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia