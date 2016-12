BORSE EUROPA in grande rialzo a metà seduta

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3268,09 3,07 3146,43 FTSEUROFIRST300 1420,24 2,85 1368,52 STOXX BANCHE 199,34 3,38 188,77 STOXX OIL&GAS 261,01 3,59 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 264,98 2,08 250,55 STOXX AUTO 535,89 3,45 501,31 STOXX TLC 352,42 2,93 320,05 STOXX TECH 315,78 3,1 312,18 L'azionario europeo estende a metà seduta i guadagni messi a segno in apertura, con gli investitori galvanizzati dalle parole del presidente della Fed di New York, William Dudley, secondo cui la prospettiva di un rialzo dei tassi Usa a settembre non appare più convincente come qualche settimana fa. Alle 11,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 sale del 2,85% a 1420,24 punti, dopo aver perso ieri l'1,86%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +2,19%, il Dax tedesco +3,1%, mentre il francese CAC 40 sale del 2,94. Nei giorni scorsi i persistenti timori sull'economia cinese, che si sono intensificati con la svalutazione dello yuan, hanno scosso i mercati finanziari e potrebbero avere ripercussioni sulla politica monetaria Usa. Dopo le dichiarazioni di Dudley ieri Wall Street ha messo a segno la sua miglior performance giornaliera degli ultimi quattro anni. "Il rimbalzo di WS e la stabilizzazione dei mercati in Asia stanno causando il rally di oggi in Europa. I miei indicatori a breve mi dicono che abbiamo raggiunto un floor del mercato all'inizio di questa settimana", spiega Ion-Marc Valahu, fund manager di Clairinvest. L'indice FTSEurofirst resta in perdita del 10% nel mese di agosto a causa delle perdite subite sulle tensioni dei mercati cinesi e l'indice permane a rischio di segnare il calo mensile peggiore degli ultimi quattro anni. Ciò nonostante, alcuni fund manager ritengono che a medio-lungo termine i fondamentali dell'economia europea sono robusti e i mercati finanziari ben supportati dalle misuri di stimolo della Bce. Secondo dati Thomson Reuters StarMine, il 58% delle compagnie dello STOXX 600 paneuropeo hanno battuto o rispettato le aspettative nei loro risultati del secondo trimestre. Oggi inoltre sono arrivati, a sorpresa, dati molto positivi sul fronte della fiducia delle imprese francesi. Tra i titoli in evidenza si segnala oggi la conglomerata francese Bouygues che mette a segno un progresso superiore al 6% dopo aver alzato il target sui profitti della divisione tlc. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia