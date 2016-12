BORSE EUROPA forti a metà seduta dopo crollo ieri

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3166,35 3,02 3146,43 FTSEUROFIRST300 1390,73 3,06 1368,52 STOXX BANCHE 193,65 3,89 188,77 STOXX OIL&GAS 256,88 3,12 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 259,64 2,93 250,55 STOXX AUTO 508,27 2,27 501,31 STOXX TLC 341,76 3,01 320,05 STOXX TECH 307,43 3,68 312,18 LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Le borse europee si mantengono in netto rialzo a metà seduta dopo il crollo di ieri, che ha portato a bruciare quasi 450 miliardi di euro. Alle 11,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300, che ieri aveva perso il 5,4%, guadagna poco più del 3% a 1.390,73 punti. Anche l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 segna alla stessa ora un progresso di circa il 3%. Permane tuttavia il rischio che l'FTSEurofirst chiuda il mese di agosto con la perdita più forte dal 2002, avendo già ceduto oltre il 10% finora. Il DAX sale del 3,04% dopo un calo di quasi il 5% ieri, rimanendo comunque oltre il 20% sotto al livello record visto in aprile. I mercati finanziari mondiali hanno risentito pesantemente della svalutazione dello yuan e del crollo delle borse cinesi. Gli strategist di Goldman Sachs hanno tagliato le loro posizioni sull'equities a "neutral" da "overweight" a seguito del crollo cinese, nonostante non si aspettino che quest'ultimo causerà una recessione globale, considerati i segnali di crescita economica negli Usa e in Europa. "Le piazze europee stanno mostrando segnali esitanti di rimbalzo", commenta Markus Huber, senior trader di Peregrine & Black. "Si tratterà però di vedere, con i mercati cinesi in ribasso anche oggi e un generale clima di sfiducia, se si tratta solo di un rimbalzo temporaneo e se abbiamo effettivamente raggiunto i minimi ed è iniziata la risalita". Tra gli altri titoli in evidenza oggi, si segnala la svizzera agrochimica Syngenta che mette a segno una salita del 7,5% dopo che una fonte ha riferito della decisione di Monsanto di offrire qualcosa di più per finalizzare il takeover della società svizzera. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia