BORSE EUROPA cedono oltre 1% su timori frenata globale

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3394,75 -1,02 3146,43 FTSEUROFIRST300 1489,34 -1,15 1368,52 STOXX BANCHE 208,07 -1,07 188,77 STOXX OIL&GAS 280,3 -1,76 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,62 -1,42 250,55 STOXX AUTO 537,12 -1,19 501,31 STOXX TLC 367,23 -1,34 320,05 STOXX TECH 323,96 -1,06 312,18 LONDRA, 20 agosto (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite oggi, con gli indici benchmark a Francoforte e Londra che hanno toccato i minimi da sette mesi mentre prende piede il timore di un rallentamento su scala globale. Alle 11,40 italiane l'indice FTSEurofirst 300 scende dell'1,15%, e l'indice delle blue-chip Euro STOXX 50 perde l'1,02%. Tra le singole piazze, Londra segna -0,5%, Francoforte -1,04, Parigi -0,95%. Le minute della riunione di luglio della Federal Reserve hanno ridimensionato le aspettative di un rialzo dei tassi Usa a metà settembre, tra i tmori di un'inflazione bassa e un rallentamento della crescita in Cina che hanno danneggiato i risk asset nel mondo. Nonostante qualche buona notizia in Europa sul fronte dei risultati del secondo trimestre, alcuni trader segnalano valutazioni irrealistiche e un outlook confuso per i risultati societari. "Le attuali aspettative di utili per l'Europa dato l'outlook della crescita globale sono probabilmente troppo alte e potrebbe essere necessaria un'azione ulteriore della Bce", ha scritto in una nota ai clienti il managing director di Deutsche Bank Nick Lawson. Citi ha detto di avere tagliato le previsioni di crescita globale per il 2016 al 3,1% dal 3,3%, citando downgrade significativi, tra gli altri, per zona euro e Cina. Tra i titoli in evidenza: Il retailer olandese Ahold sale del 2,4% dopo un solido aumento degli utili nel secondo trimestre. A Francoforte il fornitore automotive Continental lascia sul terreno l'1,6% dopo che gli utili di Schaeffler AG (maggiore azionista della società) sono scesi, e i titoli del settore auto sono calati. In scia al tonfo del tenge kazako, a Londra Kaz Minerals guadagna il 17,8% circa grazie al calo dei costi di gestione per una società che vende commodity espresse in dollari. Con i mercati delle materie prime alle prese con un sell-off, perdono terreno i giganti energetici Royal Dutch Shell e BP, rispettivamente a -0,3% e -0,6%. Tullow Oil segna -5,6%.