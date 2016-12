BORSE EUROPA-In calo su svalutazione yuan che colpisce settore auto, lusso

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3641,45 -0,91 3146,43 FTSEUROFIRST300 1573,13 -0,79 1368,52 STOXX BANCHE 219,23 -0,54 188,77 STOXX OIL&GAS 305,02 0,37 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 290,87 -0,59 250,55 STOXX AUTO 586,75 -3,17 501,31 STOXX TLC 388,85 -0,63 320,05 STOXX TECH 344,25 -0,36 312,18 LONDRA, 11 agosto (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia stamani con i produttori di auto e i beni di lusso tra i peggiori dopo che la Cina, forte importatore di questi beni, ha svalutato lo yuan in seguito a una serie di dati economici deludenti. In controtendenza la Borsa di Atene che, al momento, guadagna un punto e mezzo dopo aver annunciato l'accordo di bailout con i creditori internazionali. L'indice delle banche è arrivato a salire del 6%, con le azioni della National Bank of Greece anche in netto spolvero. Intorno alle 10,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,8% circa dopo che ieri ha chiuso a +0,72%. Francoforte segna -1,3%, mentre Parigi perde intorno a 1 punto e Londra segna -0,6%. Tra i titoli da segnalare oggi: BMW cede oltre il 3% così come Swatch e LVMH ; Anche le azioni di Adecco sono in ribasso dopo risultati che hanno deluso le attese del mercato; In controtendenza il produttore finlandese Konecranes è arrivato a guadagnare oltre il 20% dopo l'accordo di fusione con la statunitense Terex. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia