BORSE EUROPA in lieve rialzo dopo perdite scorsa settimana

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Borse europee in lieve rialzo in avvio, con i trader che citano un positivo effetto domino legato al recupero messo a segno nel finale di venerdì da Wall Street e ai mercati asiatici, nonostante le prospettive di un prossimo rialzo dei tassi di interesse Usa.

L'azionario europeo ha chiuso la scorsa settimana in territorio negativo dopo che i dati sull'occupazione Usa hanno rafforzato le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse a breve da parte delle Federal Reserve.

Fra i titoli in evidenza, Sanofi guadagna lo 0,8% circa: la società farmaceutica francese collabora con la tedesca Evotec e l'austriaca Apeiron Biologics per sviluppare una nuova terapia sotto forma di compresse per combattere cancro e leucemia.