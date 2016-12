BORSE EUROPA attese piatte in apertura

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 2-4 punti, +0,06%, il tedesco DAX di 2-3 punti, piatto in termini percentuali, e il francese CAC 40 di 4 punti circa, +0,08%.

L'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,62%.

L'oro è in calo e potrebbe registrare la più lunga serie settimanale di perdite in 16 anni, i prezzi del petrolio sono in flessione.