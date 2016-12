BORSE EUROPA in ribasso su timori Cina nonostante trimestrali positive

LONDRA, 27 luglio(Reuters) - Apertura di settimana negativa per i mercati azionari europei oggi, in linea con l'andamento dei mercati asiatici tutti al ribasso su timori legati al rallentamento dell'economia cinese.

Gli indici di borsa del vecchio continente sembrano avviarsi alla quinta seduta in perdita nonostante alcune trimestrali corporate oltre le attese.

Alle 9,33 italiane il paneuropeo FTSEuroFirst 300 cede l'1,17% dopo aver chiuso venerdì in perdita dello 0,93%, per la quarta seduta consecutiva. In linea con questo ribasso anche i benchmark di Parigi e Francoforte, lievemente meglio Londra grazie ad un rimbalzo dei minerari dopo una settimana molto volatile.