BORSE EUROPA in range a metà seduta, tono positivo grazie a trimestrali

LONDRA, 23 luglio(Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3645,27 0,27 3146,43 FTSEUROFIRST300 1585,93 -0,02 1368,52 STOXX BANCHE 224,53 0,19 188,77 STOXX OIL&GAS 304,41 -0,93 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,57 -0,31 250,55 STOXX AUTO 610,92 0,04 501,31 STOXX TLC 389,53 -0,04 320,05 STOXX TECH 353,47 0,81 312,18 Le borse europee sono poco mosse a metà seduta, ma l'intonazione del mercato resta positiva, dopo due sedute al ribasso, grazie a risultati migliori del previsto da parte di grandi società tra cui Credit Suisse e Unilever. A sostenere il mercato anche il via libera del parlamento greco sul secondo pacchetto di riforme, pre-condizione per accedere al bailout. Alle 12 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 è sostanzialmente piatto a 1585,93 punti dopo aver chiuso ieri in perdita, a -0,62%, trascinato al ribasso dal settore tech, che aveva reagito negativamente al taglio delle stime nelle previsioni di Apple. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,25%, il Dax tedesco +0,26%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,31. "I mercati si stanno riallineando... le trimestrali negative in Usa sono in parte riassorbite sul mercato europeo", commenta Vincent Guenzi, portfolio manager di Cholet Dupont. Tra i titoli in evidenza oggi: Credit Suisse è il titolo migliore del paniere europeo con un progresso di quasi il 5% dopo risultati migliori delle attese sotto la guida del nuovo AD. Un altro titolo svizzero, ABB, guadagna il 3,7%, miglior performance giornaliera dal gennaio 2014, nonostante abbia riportato profitti in calo dato che le sue cifre hanno comunque superato le attese degli analisti. Unilever mette a segno un progresso intorno al 2% dopo una trimestrale migliore delle stime soprattutto riguardo alle vendite. Il fund manager focalizzato sui mercati emergenti Aberdeen Asset Management è invece il peggiore del paniere, con un ribasso del 6,3% dopo aver annunciato un deflusso netto di capitali per 9,9 mld di sterline nel secondo trimestre a causa del taglio delle posizioni di alcuni investitori istituzionali, sull'azionario asiatico in particolare. Negativo anche il titolo energetico SSE (-4,3%) dopo aver detto di attendersi profitti in ribasso nell'area retail quest'anno.