BORSE EUROPA in leggero rialzo, appena sotto massimi sei settimane

Tra i titoli in evidenza, il produttore di alluminio Norsk Hydro guadagna il 2,8% dopo aver annunciato utili operativi sopra le attese nel secondo trimestre a seguito di prezzi in calo dei metalli.

L'azienda chimica Akzo Nobel sale dell'1,4% dopo aver fatto sapere di essere in linea per raggiungere i target prefissati per il 2015 grazie ad un buon controllo dei costi.