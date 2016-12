BORSE EUROPA positive su massimi sei settimane

LONDRA, 20 luglio(Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3711,67 1,13 3146,43 FTSEUROFIRST300 1620,8 0,76 1368,52 STOXX BANCHE 227,2 0,86 188,77 STOXX OIL&GAS 314,7 0,49 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 297,89 0,54 250,55 STOXX AUTO 618,4 0,82 501,31 STOXX TLC 398,86 0,77 320,05 STOXX TECH 361,6 1,4 312,18 Le borse europee sono positive a metà seduta sui massimi delle ultime sei settimane, sostenute in particolare dalla riapertura oggi delle banche in Grecia dopo oltre venti giorni di chiusura e dalla netta salita dell'olandese OCI dopo la conferma del merger con un'azienda americana. Il mercato azionario di Atene resterà chiuso anche oggi, invece, come ha riferito la portavoce dell'Athens Stock Exchange. Alle 12,10 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,76% a quota 1.620,8, sui massimi da fine maggio. Il comparto bancario sovraperforma con un +0,87%, migliore tra gli indici settoriali europei. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,46%, il Dax tedesco +1,07%, mentre il francese CAC 40 sale dell'1,14. I titoli in evidenza oggi: Il gruppo chimico olandese OCI NV schizza del 10% dopo la conferma che è in colloqui avanzati per un merger con la statunitense CF Industries Holdings Inc. I trader vedono movimento M&A nel mercato dei fertilizzanti, anche la concorrente norvegese Yara International guadagna il 2,8%. Tra le peggiori del listino europeo, Julius Baer perde il 2,6% dopo che i profitti netti sono scesi nel primo semestre. Barclays guadagna invece lo 0,4% dopo aver smentito un report secondo cui stava preparando nuovi tagli dopo i 19.000 annunciati a maggio. Sotto pressione anche il settore minerario, con Fresnillo in ribasso del 2,3% dopo che l'oro ha raggiunto questa mattina i minimi degli ultimi cinque anni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia