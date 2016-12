BORSE EUROPA piatte dopo rally su sollievo per Grecia

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3676,82 0,01 3146,43 FTSEUROFIRST300 1609,17 0,03 1368,52 STOXX BANCHE 225,3 -0,08 188,77 STOXX OIL&GAS 315,03 0,08 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 295,71 0,05 250,55 STOXX AUTO 615,18 0,06 501,31 STOXX TLC 394,84 0,32 320,05 STOXX TECH 358,52 1,09 312,18 LONDRA, 17 luglio (Reuters) - Le borse europee sono sostanzialmente piatte con il recente rally guidato dal sollievo per la situazione greca che perde slancio e gli investitori concentrati sui risultati societari e sulla tempistica dell'aumento dei tassi di interesse Usa. La giornata sembra ruotare intorno ai dati sull'inflazione Usa attesi più tardi e sui risultati di General Electric. I risultati societari sono misti, e non riguardano pesi massimi dell'area euro. Alle 10,55 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,03% a 1.609,17 punti, cedendo una parte di quanto realizzato ieri sulla scia delle rinnovate speranze per il programma di salvataggio di Atene e del maggior respiro concesso alle banche greche dalla Bce. L'Euro STOXX 50 delle blue chip europee segna +0,01%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 perde lo 0,1%, il Dax tedesco lo 0,1%, mentre il francese CAC 40 è piatto. "Gli annunci dei risultati sono misti e c'è un po' un anticlimax dopo i titoli sulla Grecia... Molti non si aspettavano che accadesse il peggio e quindi il denaro era già arrivato", ha commentato Markus Huber, trader di Peregrine & Black. Tra i titoli in evidenza: Salgono, dopo risultati oltre le attese, i titoli delle società svedesi Ericsson (+5%) ed Electrolux (+2,6%) e della svizzera Givaudan (+4,7%). La società energetica finlandese Fortum perde il 6,6% dopo avere riportato profitti molto al di sotto delle attese del mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia