BORSE EUROPA in lieve rialzo su buoni risultati societari

LONDRA, 17 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo in apertura sulla scia di una serie positiva di risultati e dopo la chiusura col segno più di ieri.

L'azionario europeo si avvia a chiudere la migliore settimana da gennaio, con i timori per la Grecia parzialmente rientrati dopo che il Parlamento di Atene ha dato il via libera alle misure di austerità chieste dai creditori internazionali per avviare i colloqui sul terzo programma di salvataggio. Inoltre ieri la Bce ha aumentato il finanziamento di emergenza per le banche greche.