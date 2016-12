BORSE EUROPA salgono, azionario greco vicino a minimi 3 anni

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3486,52 1,05 3146,43 FTSEUROFIRST300 1538,23 0,9 1368,52 STOXX BANCHE 213,67 1,01 188,77 STOXX OIL&GAS 311,35 0,26 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,6 0,63 250,55 STOXX AUTO 617,13 1,32 501,31 STOXX TLC 368,81 0,88 320,05 STOXX TECH 350,79 1 312,18 LONDRA, 19 giugno (Reuters) - L'azionario europeo estende i guadagni stamani, spinto dal rialzo dei titoli del settore tlc francese e del produttore di acciaio Thyssenkrupp, anche se continuano a pesare i timori per la situazione greca. Alle 11,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,9% a 1.538,23 punti. Tra le singole piazze, l'indice britannico FTSE sale dello 0,13%, il tedesco DAX dello 0,84% e il francese CAC dello 0,97%. Gli indici europei salgono anche sulla scia della performance positiva di Wall Street, dove il Nasdaq ha segnato il nuovo record storico. Tuttavia alcuni trader restano cauti, visto lo stallo nei colloqui tra la Grecia e i creditori. I leader dell'Eurozona terranno un vertice straordinario lunedì per cercare di evitare il default di Atene. L'indice della borsa greca è in marginale rialzo, anche se resta vicino ai minimi da tre anni toccati in settimana; fino a questo momento dell'anno ha perso il 17%. L'indice benchmark danese guadagna l'1% circa dopo che in Danimarca ieri gli elettori hanno preferito alla premier Helle Thorning-Schmidt l'alleanza di centrodestra guidata da Lars Lokke Rasmussen, con una crescita del partito euroscettico e anti-immigrazione. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo di telecomunicazioni francese Numericable sale del 2,4% e Orange avanza dell'1,3%, dopo che il ministro dell'Economia ha annunciato che venderà lotti di frequenze prima della fine dell'anno ai quattro operatori del Paese. Parigi sta infatti cercando di incoraggiare gli investimenti nell'infastruttura delle comunicazioni. Thyssenkrupp guadagna il 3,5% dopo l'upgrade di Citigroup a "buy" da "neutral". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia