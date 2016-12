BORSE EUROPA in lieve calo dopo stop su Grecia, Atene perde 3%

I mercati avevano già ieri in parte scontato l'annuncio da parte del Fondo monetario internazionale dell'abbandono del tavolo delle trattative sul rimborso del debito da parte della delegazione greca.

"Stiamo arrivando sempre più vicini al D-Day in uno scenario di tira e molla, ma nessuno mi sembra creda all'ipotesi di una uscita della Grecia. L'aspettativa è che alla fine un accordo si troverà", dice Derek Halpenny, responsabile per l'Europa della ricerca sui mercati globali di Bank of Tokyo Mitsubishi.