BORSE EUROPA passano in rialzo, prevale cautela

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - INDICI ORE 13,05 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3486,49 0,86 3146,43 FTSEUROFIRST300 1535,25 0,85 1368,52 STOXX BANCHE 215,5 1,07 188,77 STOXX OIL&GAS 315,33 1,43 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,06 0,48 250,55 STOXX AUTO 618,84 1,09 501,31 STOXX TLC 364,72 0,66 320,05 STOXX TECH 351,12 -0,08 312,18 L'azionario europeo passa in positivo a metà seduta, con il titolo dei supermercati britannici Sainsbury's che guida al rialzo il mercato dopo dati sulle vendite in linea con le attese. Il mercato si mantiene molto cauto, con le incertezze sul debito greco e sul rialzo dei tassi Fed in uno scenario di salita dei rendimenti obbligazionari. L'FTSEurofirst 300 balla fra segno più e segno meno e alle 13,05 italiane segna +0,87% a 1535,5 punti. L'indice paneuropeo è sceso ieri per la sesta seduta di fila. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,42%, il Dax tedesco +0,99%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,75. "Ci sono due grossi problemi nel mercato al momento: l'incertezza sui negoziati sul debito greco e il rialzo dei rendimenti dei bond", commenta Christian Stocker, strategist di UniCredit a Monaco. "Gli investitori hanno reagito in modo eccessivo sull'azionario e ora il mercato è ipervenduto. mi aspetto un recupero nei prossimi giorni sotto il profilo tecnico. Sul lungo periodo, l'azionario rimarrà attrattivo con gli outlook degli utili delle compagnie in ripresa e l'economia europea in graduale risalita". Tra gli altri titoli in evidenza oggi, pesante in particolare il comparto tech con la francese Capgemini che perde oltre il 2% dopo aver annunciato di aver raccolto 505,8 milioni di euro in un aumento di capitale. Anche la scozzese Weir Group segna un ribasso superiore al 2% dopo aver annunciato difficoltà nel secondo trimestre per la sua divisione oil and gas.