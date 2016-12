BORSE EUROPA, sesta seduta in calo, ai minimi da un mese

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3425,12 -1,25 3146,43 FTSEUROFIRST300 1512,38 -1,09 1368,52 STOXX BANCHE 211,28 -1,14 188,77 STOXX OIL&GAS 308,55 -1,07 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 269,85 -1,24 250,55 STOXX AUTO 598,96 -1,18 501,31 STOXX TLC 360,37 -1,34 320,05 STOXX TECH 348,68 -1,49 312,18 Le borse europee estendono il recente calo a metà seduta, posizionandosi intorno ai minimi da un mese in un mercato fiaccato dalle speculazioni secondo cui la Fed alzerà i tassi a settembre. L'indice FTSEurofirst 300 è negativo per la sesta seduta consecutiva e alle 12,15 italiane perde oltre l'1% scendendo a quota 1512,38. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,67%, il Dax tedesco -1,58%, mentre il francese CAC 40 lascia sul terreno quasi l'1,2. Dopo dati migliori del previsto sull'occupazione Usa in maggio, cresce il nervosismo tra gli investitori circa il timing della stretta monetaria della banca centrale statunitense, la prima in quasi un decennio. "Non sappiamo se l'aumento arriverà a settembre o a novembre, ma a questo punto la bilancia delle probabilità suggerisce settembre", commenta James Butterfill, global equity strategist presso Coutts. Restano sulle sfondo le tensioni sul caso greco, mentre un funzionario europeo ha fatto sapere oggi che la Commissione ha ricevuto e sta valutando una nuova proposta di riforme da parte di Atene, all'indomani dell'ammonimento del cancelliere tedesco Angela Merkel secondo la quale il tempo stringe per un accordo Tra i titoli in evidenza oggi: HSBC cede lo 0,5% dopo la decisione di tagliare circa 50.000 posti di lavoro e ridimensionare l'investment bank nel tentativo di migliorare la propria performance. La spagnola Amadeus segna la peggiore performance dell'FTSEurofirst 300 con un calo di oltre il 6% oggi. A deprimere il titolo del turismo online, le dichiarazioni di Air France-KLM che sta valutando di seguire la decisione di Lufthansa di imporre una tassa a chi prenota online biglietti non direttamente sul sito della compagnia ma presso terzi. Nel mese di giugno Amadeus cede già il 15%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia