BORSE EUROPA rimbalzano da minimi, bene costruzioni e energia

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3637,2 0,49 3146,43 FTSEUROFIRST300 1609,34 0,42 1368,52 STOXX BANCHE 220,67 0,57 188,77 STOXX OIL&GAS 331,08 0,36 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,51 -0,04 250,55 STOXX AUTO 655,55 0,43 501,31 STOXX TLC 381,86 0,25 320,05 STOXX TECH 365,39 0,64 312,18 LONDRA, 27 maggio (Reuters)- Le borse europee rimbalzano dal minimo di una settimana segnato ieri e a metà seduta mantengono il tono positivo, con il settore delle costruzioni e dei materiali a guidare la risalita dopo che Holcim e Lafarge si sono accordate con l'irlandese CRH sui pianI di disinvestimento. . Alle 11,50 italiane l'FTSEurofirst 300 index sale dello 0,42% a 1609,34 punti. Alla stessa ora lo Stoxx settoriale delle costruzioni segna +0,9%. Holcim, Lafarge e CRH registrano rialzi compresi tra l'1,3 e l'1,5%. Bene anche il comparto energia, con lo STOXX di settore che guadagna lo 0,4% grazie al rimbalzo dei prezzi del greggio. A supportare il mercato, anche i dati positivi sulla fiducia dei consumatori tedeschi. "Il dato tedesco sul morale dei consumatori è andato meglio del previsto e questo depone bene per i mesi a venire", commenta Markus Huber, senior analyst di Peregrine & Black. "Non ci sono altri dati importanti attesi oggi, il focus resta la Grecia". Atene e i creditori europei stanno cercando di allentare i timori su un possibile default greco. Oggi la borsa greca segna un rialzo dello 0,8%. Tra le altre piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,53%, il Dax tedesco +0,19%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,55. Tra i titoli in evidenza oggi, si segnala anche Novozymes , più grande produttore al mondo di enzimi industriali, che segna un progresso del 2,8% dopo che UBS ha alzato la raccomandazione sul titolo a "buy" da "sell". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia