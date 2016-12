BORSE EUROPA negative, pesano bancari spagnoli e timori Grecia

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3642,15 -0,36 3146,43 FTSEUROFIRST300 1612,56 -0,22 1368,52 STOXX BANCHE 220,2 -0,55 188,77 STOXX OIL&GAS 331,98 -0,5 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 292,1 -0,01 250,55 STOXX AUTO 657,03 -0,38 501,31 STOXX TLC 384,27 -0,04 320,05 STOXX TECH 365,51 0,17 312,18 LONDRA, 26 maggio (Reuters) - Le borse europee restano in territorio negativo oggi, nel primo giorno di contrattazioni della settimana per molte piazze dopo un weekend lungo. Pesano il risultato del voto in Spagna, dove risultano particolarmente deboli i bancari, e la situazione greca, che oscurano i buoni risultati delle compagnie aeree. Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 perde lo 0,22% a 1.612,56 punti, dopo aver aperto positivo spinto dall'euro debole. Tra le singole piazze, l'indice di borsa britannico FTSE 100 perde lo 0,48%, il tedesco DAX lo 0,65% e il francese CAC 40 lo 0,13%. L'indice spangolo IBEX perde lo 0,43%. "I mercati stanno cercando di digerire quello che sta succedendo in Spagna e cosa significa per la Grecia", ha commentato Michael Hewson, analista di CMC Markets. "I partiti anti-austerità in Spagna stanno dando un calcio al governo attuale... Questo tiene gli investitori sulla difensiva". Le prime reazioni al voto spagnolo hanno già impattato ieri sulle borse, ma oggi si registrano le prime reazioni sul mercato dei titoli di stato, con il decennale spagnolo ai massimi da quasi una settimana. Tra i titoli in evidenza oggi: Male bancari spagnoli, dopo il risultato elettorale: Banco Sabadell, Bankia, Caixabank e Popular perdono tra lo 0,6% e il 2,5%. Un aumento degli utili di Ryanair ha fatto balzare il titolo della compagnia aerea low cost del 5,9%, con la rivale Easyjet in rialzo dello 0,7% circa. La società francese di telecomunicazioni Altice perde terreno (-0,8%) alla notizia che la rivale Charter Communications sarebbe vicina a un accordo per acquisire Time Warner Cable. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia