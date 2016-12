BORSE EUROPA attese miste in apertura

LONDRA, 26 maggio (Reuters) - I mercati azionari sono attesi oggi misti, dopo che ieri i risultati delle elezioni in Spagna e Polonia, nonché i nuovi problemi di liquidità della Grecia, hanno depresso le borse, molte delle quali peraltro chiuse per festività.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l'indice di borsa britannico FTSE 100 apra in rialzo di 4-8 punti (circa lo 0,1%), quello tedesco DAX apra in calo di 40-45 punti, pari a -0,4%, e quello francese CAC 40 in ribasso di 14-17 punti, lo 0,3%.