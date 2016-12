BORSE EUROPA attese in lieve calo in apertura

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Le borse del Vecchio Continente sono attese in lieve calo oggi, dopo la chiusura positiva di ieri.

Gli spreadbetter finanziari vedono l'indice di borsa britannico FTSE100 piatto o in calo fino a 3 punti, il tedesco DAX in calo di 18 punti, pari a -0,2%, e il francese CAC 40 in ribasso di 8 punti (-0,2%).