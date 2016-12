RPT-BORSE EUROPA in marginale calo, pesa incertezza Grecia

(Aggiunge tabella) INDICI ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3659,76 -0,29 3146,43 FTSEUROFIRST300 1606,05 0,12 1368,52 STOXX BANCHE 221,34 0,2 188,77 STOXX OIL&GAS 330,15 -0,14 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 290,97 -0,05 250,55 STOXX AUTO 659,24 -0,43 501,31 STOXX TLC 379,8 0,38 320,05 STOXX TECH 364,72 -0,15 312,18 LONDRA, 20 MAGGIO - Le borse europee sono in lieve flessione dopo un'apertura positiva, influenzate dalle incertezze della crisi greca, nonostante la spinta del settore delle tlc che guadagna su voci di takeover. Il portavoce del gruppo parlamentare di Syriza ha detto oggi che Atene non sarà in grado di rimborsare il prestito Fmi in scadenza il prossimo 5 giugno, se per allora non ci sarà un accordo con i creditori internazionali. Alle 11,50 italiane, l'FTSEurofirst 300 scende dello 0,02% a 1605,45 punti. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,02%, il Dax tedesco perde lo 0,34%, mentre il francese CAC 40 scende dello 0,39%. Tra i titoli in evidenza oggi: La svizzera UBS guadagna il 2,93% dopo avere pagato 545 milioni di dollari per chiudere un contenzioso valutario con le autorità Usa. La francese Altice sale del 6,79% dopo aver dato l'ok all'acquisto di Suddenlink per 9,1 miliardi di dollari per entrare nel settore cavi Usa, in rapida crescita. Si parla di takeover anche per Vodafone : il titolo della società britannica sale di circa il 3,7% dopo che il presidente di Liberty Global, John Malone, ha detto che Vodafone sarebbe un "grande affare" per la sua compagnia. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia