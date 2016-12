BORSE EUROPA-Indici piatti dopo calo iniziale su obbligazionario,euro

LONDRA, 14 maggio (Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3558,35 0,14 3146,43 FTSEUROFIRST300 1569,99 -0,01 1368,52 STOXX BANCHE 218 0,02 188,77 STOXX OIL&GAS 334,93 -0,22 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,14 0,32 250,55 STOXX AUTO 625,3 -0,67 501,31 STOXX TLC 375,74 -0,08 320,05 STOXX TECH 354,18 -0,09 312,18 L'azionario europeo è sostanzialmente piatto, dopo aver esteso le perdite a inizio seduta a causa delle turbolenze sul reddito fisso e del rimbalzo dell'euro, la cui debolezza ha giovato a molti esportatori europei. Alle 11,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst300 perde lo 0,01% a 1.569,99 punti. Tra le singole piazze il britannico FTSE100 perde lo 0,08%, il tedesco DAX lo 0,01% e il francese CAC 40 lo 0,02%. Si attendono volumi sottili dal momento che in molti Paesi oggi è un giorno festivo. "I movimenti del mercato dei bond stanno rendendo gli investitori piuttosto ansiosi. Credo che tutti si aspettassero che i rendimenti dei titoli di stato salissero una volta che abbiamo iniziato a vedere un rimbalzo nei prezzi del petrolio perché questo, naturalmente, cambia l'outlook sull'inflazione", ha detto Craig Erlam, senior market analyst di Oanda. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo del gas PGNiG, leader nel mercato polacco, perde il 5,37% dopo avere richiesto l'arbitrato nell'ambito di una disputa sul prezzo del gas con la russa Gazprom. Il mercato sperava in un accordo in tempi brevi. Il titolo del fornitore britannico di materiali da costruzione SIG è tra i peggiori dell'indice midcap di Londra FTSE-250: perde il 2,5% dopo avere annunciato che i risultati del secondo semestre saranno peggiori del previsto. Il titolo UTV Media perde il 6,8%, dopo che il broadcaster radio-tv nordirlandese ha annunciato di attendersi un calo dei ricavi nel secondo trimestre del 16% su anno nella divisione Radio GB. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia