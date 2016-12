RPT-BORSE EUROPA - Indici in calo, pesa sell-off su mercati bond

(Sistema tabella) INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3.561,13 -1,75 3.146,43 FTSEUROFIRST300 1.568,75 -1,69 1.368,52 STOXX BANCHE 217,45 -1,12 188,77 STOXX OIL&GAS 333,20 -1,19 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,04 -1,67 250,55 STOXX AUTO 634,47 -2,52 501,31 STOXX TLC 373,86 -1,93 320,05 STOXX TECH 354,26 -1,47 312,18 LONDRA, 12 maggio (Reuters) - I mercati azionari europei sono decisamente in ribasso oggi, dopo che un sell-off sui mercati globali dei bond ha convinto gli investitori a limitare l'esposizione al rischio. Alle 11,55 circa ora italiana l'indice continentale FTSEurofirst 300 perde circa l'1,7%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -1,67%, il Dax tedesco -2,07%, il francese CAC 40 -1,64%, lo spagnolo Ibex -1,77. Atene, che è arrivata a registrare un rialzo dello 0,7%, resta comunque positiva. La Grecia ha placato i timori sul default con il pagamento di 750 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale, anche se il ministro delle Finanze Yaris Varoufakis ha avvertito che la situaizone della liquidità è "terribilmente urgente". "E' una ragione di preoccupazione per il mercato", commenta Ian Richards, capo globale per la strategia equity di Exane BNP Paris. "Quando una particolare classe di asset attraversa periodi di estrema volatilità in un breve lasso di tempo, la gente si sente costretta a diminuire l'esposizione al rischio. Naturalmente, c'è un accavallamento tra quello che potrebbe essere un evento relativo al mercato dei titoli e lo spazio dell'equity". I rendimenti dei Bund tedeschi sono saliti con la ripresa del sell-off sui mercati dei titoli di Stato. La massiccia svendita ha disorientato investitori e analisti dalla fine di aprile. I trader l'attribuiscono a un aumento nell'attesa sull'inflazione, ai maggiori prezzi petroliferi e alla restrizione della liquidità, ma il quadro non è ancora chiaro. Tra i titoli in evidenza: Il vettore britannico low cost EasyJet perde oltre l'8% dopo l'annuncio che potrebbero esserci ripercussioni negative sul traffico aereo di aprile per una serie di scioperi; il gruppo telecom francese Numericable-SFR guadagna oltre il 4% dopo aver alzato il target sul profitto a medio termine e promesso altri risparmi rispetto a quelli previsti originariamente per la fusione del novembre scorso. L'olandese Altice, che controlla Numericable, guadagna quasi il 6% dopo aver aumentato l'utile operativo; il gruppo industriale tedesco ThyssenKrupp è in rialzo di quasi il 4% dopo aver annunciato che si attende di guadagnare oltre 2,5 miliardi di euro grazie a misure di efficientamento. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia