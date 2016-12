BORSE EUROPA fiacche a metà seduta, pesa Grecia

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3612 -1,03 3146,43 FTSEUROFIRST300 1589,59 -0,07 1368,52 STOXX BANCHE 219,17 0,05 188,77 STOXX OIL&GAS 338,94 0,91 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,88 -0,44 250,55 STOXX AUTO 648,09 -0,81 501,31 STOXX TLC 379,19 0,12 320,05 STOXX TECH 357,09 -0,25 312,18 LONDRA, 11 maggio (Reuters) - L'azionario europeo resta fiacco a metà seduta, appesantito dai timori sul fronte greco, anche se il taglio dei tassi in Cina sostiene i titoli minerari. Alle 12,15 italiane l'indice FTSEurofirst cede lo 0,07% a 1589,65. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,17%, il Dax tedesco -0,57%, mentre il francese CAC 40 è il più pesante con un calo dell'1,47%. Il taglio dei tassi cinesi sostiene in particolare la borsa di Londra, nel cui listino i minerari pesano per circa un decimo della capitalizzazione. Il governo greco si è detto ieri fiducioso di poter compiere progressi con i creditori sulle molte questioni ancora aperte alla riunione odierna dei ministri finanziari dell'eurozona, ma appare improbabile che in questa sede un accordo venga stipulato per sbloccare nuovi aiuti ad Atene. Atene perde quasi il 2,5%. "La situazione greca crea molto nervosismo sul mercato", commenta John Plassard, senior equity sales trader di Mirabaud Securities. Tra i titoli in evidenza: Airbus è in calo del 3,5% dopo che un A400M è precipitato sabato nei pressi di Siviglia uccidendo i quattro membri dell'equipaggio che stavano testando il velivolo. A seguito dell'incidente Gran Bretagna e Germania hanno messo a terra i velivoli cargo Airbus. Il marchio di supermercati belga Delhize e l'olandese Ahold salgono rispettivamente del 12,6 e dell'8% dopo che un giornale belga ha scritto di un possibile merger. Anche l'agrochimica svizzera Syngenta guadagna il 2,9% sulle aspettative che la rivale Monsanto possa aumentare l'offerta per acquisirla. L'attività di M&A - così come le misure di stimolo varate dalla Bce - hanno controbilanciato sui mercati le tensioni negative giunte dalla Grecia quest'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia