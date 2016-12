BORSE EUROPA in rialzo guidate da Londra dopo vittoria conservatori

LONDRA, 8 maggio (Reuters) - La borsa di Londra guida in apertura il rimbalzo dei mercati europei dopo che, da sondaggi e proiezioni, i conservatori del primo ministro David Cameron si sono aggiudicati una vittoria con un margine superiore al previsto che consentirà loro di mantenere il potere per altri cinque anni.

A sostenere il sentiment è anche il ritorno della calma sul mercato dei titoli di Stato in Usa e in Europa dopo i recenti selloff, con gli investitori cauti in attesa dei dati sull'occupazione statunitense in calendario oggi.