BORSE EUROPA a minimi due mesi, occhi su voto Gb

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee partono in calo oggi, sui minimi degli ultimi due mesi, appesantite dalle perdite sui mercati asiatici e a Wall Street, con gli occhi degli investitori puntati sulle elezioni britanniche.

Sono attese in giornata le trimestrali di numerose aziende europee, i dati sugli ordinativi industriali in Germania, quelli sulla produzione in Francia, i dati sulle indennità di disoccupazione negli Usa.