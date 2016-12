BORSE EUROPA attese in calo in apertura

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo in apertura oggi, anche sull'onda della chiusura negativa di Wall Street.

Secondo gli spreadbetter finanziari l'indice di borsa britannico FTSE100 aprirà in ribasso di 14 punti, pari a -0,2%, il tedesco DAX di 8-9 punti (-0,1%), il francese CAC 40 di circa 10 punti (-0,2%).

I mercati asiatici, compresa Tokyo che ha riaperto oggi dopo diversi giorni di festività, sono in calo.

Per oggi sono attese le trimestrali di numerose aziende europee, i dati sugli ordinativi industriali in Germania, quelli sulla produzione in Francia, i dati sulle indennità di disoccupazione negli Usa.