BORSE EUROPA aprono in rialzo dopo calo ieri spinte da risultati

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee aprono in leggero rialzo oggi, pur con scambi discontinui, sostenute in particolare dai forti risultati di Anheuser-Busch InBev e Vestas Wind, dopo la performance negativa di ieri per i timori di un default della Grecia qualora non trovi in tempo un accordo con i suoi creditori.