BORSE EUROPA attese miste in apertura

Gli spreadbetter finanziari predicono che l'indice di borsa britannico FTSE100, ieri rimasto chiuso per festività, apra in rialzo di 45-47 punti, pari a +0,7%, il tedesco DAX apra in ribasso di 17 punti (-0,2%), il francese CAC 40 in calo di 0,1 punti (-0,1%).