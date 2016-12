BORSE EUROPA deboli a metà seduta su risultati societari misti

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3713,36 -0,06 3146,43 FTSEUROFIRST300 1614,79 -0,21 1368,52 STOXX BANCHE 220,42 -0,11 188,77 STOXX OIL&GAS 339,62 -0,91 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,02 -0,12 250,55 STOXX AUTO 665,16 0,35 501,31 STOXX TLC 382,3 0,96 320,05 STOXX TECH 365,77 -0,11 312,18 LONDRA, 29 aprile (Reuters) - L'azionario europeo passa in negativo a metà seduta dopo un avvio lievemente positivo a seguito di risultati societari misti dalla britannica Next a BBVA tra gli altri. I numeri migliori delle attese di Next, della svedese Handelsbanken e dell'olandese DSM avevano fatto salire gli indici nei primi scambi. Ma le notizie poco incoraggianti arrivate da BBVA, British American Tobacco e dalla belga Delhaize tra le altre hanno fatto girare il mercato. Alle 12,40 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 index cede lo 0,21% a quota 1614,79 dopo aver perso l'1,5% ieri. Con un progresso del 22% da inizio anno, alcuni traders ritengono che sia il momento per una breve pausa. "Se i risultati societari saranno buoni, il mercato continuerà a salire ma il calo di ieri suggerisce che la gente al momento non ha molta voglia di rischiare e questo potrebbe andare avanti almeno per una settimana", dice Mike Reuter, broker di Tradition. Gli investitori restano cauti con l'attenzione puntata sulla situazione greca e in attesa degli esiti della riunione Fed. Tra le piazze nazionali, sempre alle 12,40, il britannico FTSE 100 segna -0,12%, il Dax tedesco -0,06%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,22. Bene invece Atene, in rialzo dello 0,7% in attesa del piano di riforme che dovrebbe essere presentato dal governo ai creditori oggi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia