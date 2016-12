BORSE EUROPA verso massimi 2015 spinte da risultati società

Tra i migliori rialzi, il produttore svedese di elettrodomestici Electrolux sale del 6,3% dopo aver registrato un calo inferiore alle attese dell'utile e aver previsto per l'anno in corso una crescita del mercato degli elettrodomestici bianchi su entrambe le sponde dell'Atlantico, pur mostrando una certa cautela sul Nord America.

In Francia, Renault sale del 5,1% dopo aver annunciato ricavi in crescita del 13,7% del primo trimestre, con la ripresa del mercato in Europa che ha più che compensato il crollo delle vendite in Russia e una flessione prolungata sui mercati emergenti.