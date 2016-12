BORSE EUROPA - Indici in flessione dopo deludente Pmi Germania, Francia

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3.688,13 -0,96 3.146,43 FTSEUROFIRST300 1.619,84 -0,53 1.368,52 STOXX BANCHE 215,88 -0,51 188,77 STOXX OIL&GAS 339,25 -0,55 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 293,09 -1,53 250,55 STOXX AUTO 652,46 -0,11 501,31 STOXX TLC 377,86 -0,01 320,05 STOXX TECH 370,75 -1,62 312,18 LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Le borse europee hanno ceduto i guadagni dell'apertura dopo che le stime Pmi aprile hanno mostrato un rallentamento della crescita del settore privato tedesco e una crescita stentata di quello francese. Secondo la lettura flash a cura di Markit sulla media della zona euro, l'indice composito si attesta ad aprile a 53,7 da 54,5 del consensus dopo il 54,2 di marzo. Notizie negative dal fronte delle trimestrali hanno aumentato la pressione sui listini. Intorno alle 11 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,53%. Francoforte segna -0,93%, Parigi -0,85%, Londra -0,07%. I titoli in evidenza: Il produttore di tecnologia per reti di telefonia mobile Ericsson perde l'8,1%, dopo avere annunciato di attendersi vendite fiacche nel mercato nordamericano e la diffusione di un risultato operativo nel primo trimestre inferiore alle attese. Swiss Re cala dell'8,7%. Il titolo del secondo riassicuratore al mondo ha perso appeal dopo la distribuzione dell'ultimo copioso dividendo. In controtendenza Michelin, +4,7%, dopo i risultati trimestrali migliori delle attese, e il produttore di alcolici francese Pernod Ricard (+ 3.0%), che ha visto vendite nel primo trimestre superiori alle previsioni, soprattutto grazie alla spinta del mercato cinese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia